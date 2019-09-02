Женщина нашла человеческие останки в только что купленном доме на Харьковщине

Жительница города Чугуев Харьковской области обнаружила человеческие останки в новоприобретенном доме.

Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.

По его данным, сообщение о происшествии поступило в полицию 30 августа около 17:00.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что 38-летняя заявительница менее чем 2 недели назад приобрела домовладение. В доме на полу женщина обнаружила кости человека.

Изъятое направлено на экспертизу.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.