Россия возглавила Совбез ООН
Понедельник, 2 сентября 2019, 04:24
Российская делегация будет председательствовать в Совете безопасности Организации объединенных наций в течение сентября.
Об этом пишет ООН в Twitter.
"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - говорится в сообщении.
For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip— United Nations (@UN) September 1, 2019
Напомним:
- 16 июля Совет безопасности ООН на своем заседании обсуждал украинский закон о языке, который в тот день вступил в силу. Заседание было инициировано делегацией России.
- На заседании страны ЕС напомнили России о ее обязательствах освободить украинских моряков и осудили убийство украинских медиков на Донбассе.
Украинская правда