Россия возглавила Совбез ООН

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Понедельник, 2 сентября 2019, 04:24

Российская делегация будет председательствовать в Совете безопасности Организации объединенных наций в течение сентября.

Об этом пишет ООН в Twitter.

"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - говорится в сообщении.

Напомним:

  • 16 июля Совет безопасности ООН на своем заседании обсуждал украинский закон о языке, который в тот день вступил в силу. Заседание было инициировано делегацией России.
  • На заседании страны ЕС напомнили России о ее обязательствах освободить украинских моряков и осудили убийство украинских медиков на Донбассе.

Украинская правда

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Темы: Росcия ООН


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