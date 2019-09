Россия возглавила Совбез ООН

Российская делегация будет председательствовать в Совете безопасности Организации объединенных наций в течение сентября.

Об этом пишет ООН в Twitter.

"На сентябрь месяц председательство в Совете безопасности переходит к делегации РФ", - говорится в сообщении.

For the month of September, @RussiaUN takes on the rotating presidency of the Security Council. https://t.co/UdbHVcwHnm pic.twitter.com/mLBQ1Cq0Ip