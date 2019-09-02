Президент собирает на заседание глав Рады, Кабмина и силовиков
Понедельник, 2 сентября 2019, 05:43
Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов.
Об этом пишет сайт президента.
"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.
Напомним:
- 29 августа состоялось первое заседание вновь избранной Верховной Рады. На нем назначили правительство, генпрокурора и председателя СБУ.
Украинская правда