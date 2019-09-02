Президент собирает на заседание глав Рады, Кабмина и силовиков

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов.

Об этом пишет сайт президента.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.

Напомним: