Президент собирает на заседание глав Рады, Кабмина и силовиков

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Понедельник, 2 сентября 2019, 05:43

Президент Владимир Зеленский проведет встречу с руководителями парламента, правительства и правоохранительных органов.

Об этом пишет сайт президента.

"В понедельник, 2 сентября, в 12:00 начнется встреча Президента Украины Владимира Зеленского с руководством Верховной Рады Украины, Кабинета Министров Украины и правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

Мероприятие проведут в Офисе президента на улице Банковой.

Напомним:

  • 29 августа состоялось первое заседание вновь избранной Верховной Рады. На нем назначили правительство, генпрокурора и председателя СБУ.

Украинская правда

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Темы: Зеленский Кабинет министров Верховная Рада президент


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