В Берлине встретятся советники лидеров "нормандской четверки"

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Понедельник, 2 сентября 2019, 10:48

Дипломатические советники лидеров Украины, Франции, Германии и России 2 сентября в Берлине обсудят подготовку встречи лидеров "нормандской четверки".

Как сообщает "Европейская правда", об этом пресс-служба Офиса президента Украины заявила УНІАН.

Киев будут представлять новый министр иностранных дел Вадим Пристайко и помощник президента Украины Андрей Ермак.

Кремль анонсировал, что от России на встречу поедет помощник президента Владислав Сурков.

Стороны должны обсудить прогресс реализации договоренностей, достигнутых 12 июля.

12 июля была достигнута договоренность о "хлебном перемирии" на Донбассе, обмен "определенными количествами" пленных, разминирование в Станице Луганской и разведение на двух предварительно согласованных участках, а также определение следующей очереди участков для разведения и разминирования.

Пристайко заявлял, что целесообразность встречи лидеров государств можно будет оценивать по итогам переговоров советников 2 сентября.

Как известно, Берлин и Париж выступают за скорейшее проведение саммиталидеров государств "нормандской четверки", возможно, он состоится уже в сентябре.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера об "особом статусе" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.

Европейская правда

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Темы: Германия международные отношения


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