В больнице Днепра умер военный, раненый возле Марьинки
Понедельник, 2 сентября 2019, 11:17
Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила
В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова от ранений скончался 47-летний сержант Александр Грицаюк.
Детали: Александр Грицаюк получил ранения 25 августа в результате обстрела вблизи Марьинки Донецкой области.
Проживал военный в Черкасской области.
Напоминаем:
- 2 сентября боевики убили украинского военного.
- Прошедшие сутки потерь с украинской стороны не было, хотя 1 сентября пророссийские вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня.