В больнице Днепра умер военный, раненый возле Марьинки

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Понедельник, 2 сентября 2019, 11:17

Источник: 24 ОМБр имени короля Даниила

В Днепропетровской областной клинической больнице имени Мечникова от ранений скончался 47-летний сержант Александр Грицаюк.

Детали: Александр Грицаюк получил ранения 25 августа в результате обстрела вблизи Марьинки Донецкой области.

Проживал военный в Черкасской области.

Напоминаем:

  • 2 сентября боевики убили украинского военного.
  • Прошедшие сутки потерь с украинской стороны не было, хотя 1 сентября пророссийские вооруженные формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня.

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Темы: ООС Донбасс Минские соглашения


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