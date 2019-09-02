Сразу четверо мужчин покончили с жизнью за сутки на Киевщине – полиция
Понедельник, 2 сентября 2019, 11:56
Источник: Национальная полиция.
Четверо мужчин покончили жизнь самоубийством в Киевской области за прошедшие сутки.
Детали: По данным полиции Киевщины, свели счеты с жизнью четверо жителей различных районов: в Броварском - это местный житель 1965 года, в Бородянском - гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года.
Отмечается, что "почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем".
Возбуждены уголовные производства. По каждому факту проводится тщательное предварительное расследование, уверяют правоохранители.
Дословно сообщение полиции: "Уважаемые граждане, будьте чуткими к своим близким, не оставляет их один на один со своими проблемами и переживаниями".
Украинская правда