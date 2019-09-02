Сразу четверо мужчин покончили с жизнью за сутки на Киевщине – полиция

1874 просмотра
Понедельник, 2 сентября 2019, 11:56

Источник: Национальная полиция.

Четверо мужчин покончили жизнь самоубийством в Киевской области за прошедшие сутки.

Детали: По данным полиции Киевщины, свели счеты с жизнью четверо жителей различных районов: в Броварском - это местный житель 1965 года, в Бородянском - гражданин 1975 года рождения, в Вышгородском - 1984 года рождения и в Киево-Святошинском - 1968 года.

Отмечается, что "почти все мужчины лишили себя жизни из-за бытовых проблем".

Возбуждены уголовные производства. По каждому факту проводится тщательное предварительное расследование, уверяют правоохранители.

Дословно сообщение полиции: "Уважаемые граждане, будьте чуткими к своим близким, не оставляет их один на один со своими проблемами и переживаниями".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Киевская область полиция


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Борисполе в квартире взорвался газ, есть пострадавший 26 августа 2019, 21:11
Баржу с херсонскими арбузами разгрузили в Киевской области 22 августа 2019, 19:02
Полиция Киевской области задержала банду "робингудов" 21 августа 2019, 21:06
Все новости
Главные новости
Рябошапка уволил Матиоса
Боевики убили еще одного украинского бойца
Президент собирает на заседание глав Рады, Кабмина и силовиков
Свитолина впервые прорвалась в четвертьфинал US Open
Все новости
Опыт

Три истории современных украинских кукольников

исследование

Как психозы у подростков связаны с загрязнением воздуха

здоровье

Носите трусики правильно. 7 советов для женщин

Поиск по сайту
Архив
Весь архів