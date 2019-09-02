Сентябрь начнется с дождей

645 просмотров
Понедельник, 2 сентября 2019, 14:16

Источник: Интерфакс-Украина и Укргидрометцентр.

В западных и большинстве центральных областей Украины 3 и 4 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Детали: На территории западных, Житомирской, Винницкой, днем ​​Киевской и Черниговской, большинства центральных областей, местами в Николаевской и Одесской, 3 сентября пройдут кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с. 

Прогноз погоди на 3 вересня.
Прогноз погоды на 3 сентября.
Укргидрометцентр

На остальной территории осадков не ожидается.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов, днем ​​- от 27 до 32.

В столице ночь пройдет без осадков, днем ​​местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-19 градусов, днем ​​около 30.

4 сентября по всей территории Украины, кроме Востока, Крыма и Приазовья местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Прогноз погоды на 4 сентября.
Прогноз погоды на 4 сентября.
Укргидрометцентр

Столбики термометра ночью будут держаться на отметках от 8 до 13 градусов, днем ​​20-25, в южных и восточных областях днем ​​25-30 градусов.

В Киеве 4 сентября местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-12, днем ​​22-24 градуса.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: погода


powered by lun.ua
Материалы по теме
Ураган "Дориан" на своем пути в США ударил по Багамам 2 сентября 2019, 02:26
Осень начинается: пожарная опасность, грозы и снижение температуры 1 сентября 2019, 17:31
Лето в Украине завершится теплом, но местами – с дождем 29 августа 2019, 12:25
Все новости
Главные новости
Зеленский: Если не найдем подход к партиям, будем принимать законы сами
Зеленский поручил за месяц легализовать казино и добычу янтаря
Премьер обещает рост экономики на 40% за 5 лет
Зеленский: 28 лет была система "сдержек аппетитов и хотелок"
Все новости
мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

спорт

Спорт может навредить. Почему и в каких случаях

Опыт

Три истории современных украинских кукольников

Поиск по сайту
Архив
Весь архів