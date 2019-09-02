Сентябрь начнется с дождей
Источник: Интерфакс-Украина и Укргидрометцентр.
В западных и большинстве центральных областей Украины 3 и 4 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы.
Детали: На территории западных, Житомирской, Винницкой, днем Киевской и Черниговской, большинства центральных областей, местами в Николаевской и Одесской, 3 сентября пройдут кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с.
На остальной территории осадков не ожидается.
Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов, днем - от 27 до 32.
В столице ночь пройдет без осадков, днем местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-19 градусов, днем около 30.
4 сентября по всей территории Украины, кроме Востока, Крыма и Приазовья местами возможен кратковременный дождь и гроза.
Столбики термометра ночью будут держаться на отметках от 8 до 13 градусов, днем 20-25, в южных и восточных областях днем 25-30 градусов.
В Киеве 4 сентября местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-12, днем 22-24 градуса.
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