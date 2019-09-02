Источник: Интерфакс-Украина и Укргидрометцентр.

В западных и большинстве центральных областей Украины 3 и 4 сентября ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Детали: На территории западных, Житомирской, Винницкой, днем ​​Киевской и Черниговской, большинства центральных областей, местами в Николаевской и Одесской, 3 сентября пройдут кратковременные дожди, грозы, в западной части местами значительные дожди, град и шквалы 15-20 м / с.

Прогноз погоды на 3 сентября. Укргидрометцентр

На остальной территории осадков не ожидается.

Температура ночью будет колебаться от 14 до 19 градусов, днем ​​- от 27 до 32.

В столице ночь пройдет без осадков, днем ​​местами возможен кратковременный дождь и гроза. Температура ночью 17-19 градусов, днем ​​около 30.

4 сентября по всей территории Украины, кроме Востока, Крыма и Приазовья местами возможен кратковременный дождь и гроза.

Прогноз погоды на 4 сентября. Укргидрометцентр

Столбики термометра ночью будут держаться на отметках от 8 до 13 градусов, днем ​​20-25, в южных и восточных областях днем ​​25-30 градусов.

В Киеве 4 сентября местами возможен кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-12, днем ​​22-24 градуса.