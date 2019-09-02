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В Одесской области 37 человек отравились шаурмой

Понедельник, 2 сентября 2019, 19:24

Источник: "Укринформ

В поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области 37 человек отравились шаурмой, среди них 9 детей. 

Детали: 1 сентября в связи с отравлением за медицинской помощью обратилось 37 человек, купивших шаурму в павильоне на улице Торговой.

Сотрудники Госпродпотребслужбы, с участием полиции, в ходе проверки установили многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований.

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство. 

2 сентября Одесская облгосадминистрация обязала руководство Госпродпотребслужбы, ГУ ЧП, ДСНС и ДФС Одесской области проверить в течение месяца все фастфуды.

Напомним:

  • 2 августа 2018 года Госпродпотребслужба сообщила о 83 случаях заболевания острой кишечной инфекцией из-за отравления шаурмой в Киеве. 
  • После проверок установили, что все МАФы, с которыми связывали отравление, принадлежали одному человеку, который поставлял некачественные продукты.

Узнать больше: Осторожно, шаурма! Как избежать отравлений – Супрун 

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Темы: Одесская область
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