В Одесской области 37 человек отравились шаурмой

Источник: "Укринформ"

В поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области 37 человек отравились шаурмой, среди них 9 детей.

Детали: 1 сентября в связи с отравлением за медицинской помощью обратилось 37 человек, купивших шаурму в павильоне на улице Торговой.

Сотрудники Госпродпотребслужбы, с участием полиции, в ходе проверки установили многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований.

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство.

2 сентября Одесская облгосадминистрация обязала руководство Госпродпотребслужбы, ГУ ЧП, ДСНС и ДФС Одесской области проверить в течение месяца все фастфуды.

Напомним:

2 августа 2018 года Госпродпотребслужба сообщила о 83 случаях заболевания острой кишечной инфекцией из-за отравления шаурмой в Киеве.

После проверок установили, что все МАФы, с которыми связывали отравление, принадлежали одному человеку, который поставлял некачественные продукты.

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