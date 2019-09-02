В Одесской области 37 человек отравились шаурмой

994 просмотра
Понедельник, 2 сентября 2019, 19:24

Источник: "Укринформ

В поселке Авангард Овидиопольского района Одесской области 37 человек отравились шаурмой, среди них 9 детей. 

Детали: 1 сентября в связи с отравлением за медицинской помощью обратилось 37 человек, купивших шаурму в павильоне на улице Торговой.

Сотрудники Госпродпотребслужбы, с участием полиции, в ходе проверки установили многочисленные нарушения санитарно-гигиенических требований.

По факту массового отравления полиция открыла уголовное производство. 

2 сентября Одесская облгосадминистрация обязала руководство Госпродпотребслужбы, ГУ ЧП, ДСНС и ДФС Одесской области проверить в течение месяца все фастфуды.

Напомним:

  • 2 августа 2018 года Госпродпотребслужба сообщила о 83 случаях заболевания острой кишечной инфекцией из-за отравления шаурмой в Киеве. 
  • После проверок установили, что все МАФы, с которыми связывали отравление, принадлежали одному человеку, который поставлял некачественные продукты.

Узнать больше: Осторожно, шаурма! Как избежать отравлений – Супрун 

Пищевое отравление: 10 признаков и симптомов

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Одесская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
Овидий, Пушкин и убийцы Христа. Легенды и факты о Белгород-Днестровской крепости 23 августа 2019, 06:00
Полиция раскрыла возраст погибших в гостинице и сообщила одно подозрение 19 августа 2019, 14:57
Труханов: Среди погибших в "Токио Стар" – киевляне, днепрянин и австралийка 19 августа 2019, 12:25
Все новости
Главные новости
Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности
В "Слуге народа" говорят, что они еще "продуктивны по ночам"
Во вторник нардепы планируют рассмотреть 7 изменений Зеленского в Конституцию
Заседания нового Кабмина закрыли для журналистов
Все новости
психология

9 стратегий, которые помогут справиться с горем

спорт

Спорт может навредить. Почему и в каких случаях

психология

О чем говорить на первом свидании: 19 интересных тем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів