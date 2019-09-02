Источник: сайт ФК "Шахтер"

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер".

Детали: Соглашение с игроком национальной сборной Украины "Шахтер заключил" на три года.

Для справки: Коноплянка дебютировал в 17-летнем возрасте в клубе "Днепр". В "Днепре" становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. За клуб Коноплянка забил 44 гола и отдал 37 ассистов.

В 2014-2015 годах дошел до финала Лиги Европы.

Позже выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и за немецкий "Шальке". В 2018-2019 годах провел за немцев 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.