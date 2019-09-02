Коноплянка перешел в "Шахтер"

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Понедельник, 2 сентября 2019, 20:20

Источник: сайт ФК "Шахтер" 

Полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер".

Детали: Соглашение с игроком национальной сборной Украины "Шахтер заключил" на три года.

 

Для справки: Коноплянка дебютировал в 17-летнем возрасте в клубе "Днепр". В "Днепре" становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины. За клуб Коноплянка забил 44 гола и отдал 37 ассистов.

В 2014-2015 годах дошел до финала Лиги Европы. 

Позже выступал за испанскую "Севилью", с которой в 2016 году выиграл Лигу Европы, и за немецкий "Шальке". В 2018-2019 годах провел за немцев 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 2 результативных передачи.

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Темы: Шахтер футбол


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