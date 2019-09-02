Новости 2 сентября: увольнение Матиоса, поручения Зеленского

Рябошапка уволил Матиоса, Зеленский поручил за месяц легализовать казино и добычу янтаря — новости, которые были актуальны 2 сентября.

О Матиосе

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса.

О поручениях Зеленского

Президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли.

Также Зеленский поручил разработать проекты закона о легализации игорного бизнеса и добыче янтаря и принять соответствующие законы до декабря 2019 года.

Президент надеется, что другие политические силы поддержат его законодательные инициативы, но напомнил, что для голосования в парламенте ему достаточно сил фракции "Слуга народа".

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Новый премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в следующие пять лет экономика Украины должна вырасти минимум на 40%.

Кабинет министров под председательством Гончарука провел первое заседание в новом формате – правительство будет работать не под камеры журналистов.

Завтра, на первом заседании 2-й сессии Верховной Рады IX созыва планируют отменить депутатскую неприкосновенность и направить в Конституционный суд 7 законопроектов президента об изменениях в Основной закон.

2 сентября в районе проведения операции Объединенных сил вследствие враждебного обстрела один военнослужащий Вооруженных сил Украины получил ранение, несовместимое с жизнью.

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла американку Мэдисон Кис на Открытом чемпионате США US Open со счетом 7-5, 6-4 и впервые в своей карьере вышла в 1/4 финала этого турнира.