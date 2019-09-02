Во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом – больше 10 пострадавших

847 просмотров
Понедельник, 2 сентября 2019, 22:55

Источник: Национальная полиция Львовской области 

В городе Моршин Львовской области маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, по меньшей мере 10 человек с телесными повреждениями доставили в больницу.

Детали: ДТП произошло около 16.45. Маршрутный автобус "Мерседес" столкнулся с "КамАЗом".

 
 
любомир олексин

В автобусе находилось 24 пассажира.

Более 10 человек получили телесные повреждения. 

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ДТП Львовщина


powered by lun.ua
Материалы по теме
Из-за столкновения "Москвича" и "Форда" в Кривом Роге погибли трое 2 сентября 2019, 01:54
Нардеп от "ЕС" попал в ДТП в Житомирской области 31 августа 2019, 13:13
"Я не сидел за рулем": Притула прокомментировал наезд тещи на людей 25 августа 2019, 06:09
Все новости
Главные новости
Вторая по размеру фракция не будет голосовать за снятие неприкосновенности
В "Слуге народа" говорят, что они еще "продуктивны по ночам"
Во вторник нардепы планируют рассмотреть 7 изменений Зеленского в Конституцию
Заседания нового Кабмина закрыли для журналистов
Все новости
Образование

15 примеров, на что способны учителя

здоровье

10 антивозрастных продуктов, которые помогут после 40-ка

еда

Как правильно выбрать оливковое масло

Поиск по сайту
Архив
Весь архів