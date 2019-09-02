Во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом – больше 10 пострадавших

Источник: Национальная полиция Львовской области

В городе Моршин Львовской области маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, по меньшей мере 10 человек с телесными повреждениями доставили в больницу.

Детали: ДТП произошло около 16.45. Маршрутный автобус "Мерседес" столкнулся с "КамАЗом".

любомир олексин

В автобусе находилось 24 пассажира.

Более 10 человек получили телесные повреждения.

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.