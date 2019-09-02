Во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом – больше 10 пострадавших
847 просмотров
Понедельник, 2 сентября 2019, 22:55
Источник: Национальная полиция Львовской области
В городе Моршин Львовской области маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, по меньшей мере 10 человек с телесными повреждениями доставили в больницу.
Детали: ДТП произошло около 16.45. Маршрутный автобус "Мерседес" столкнулся с "КамАЗом".
В автобусе находилось 24 пассажира.
Более 10 человек получили телесные повреждения.
Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.
Украинская правда
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua