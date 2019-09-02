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Во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом – больше 10 пострадавших

Понедельник, 2 сентября 2019, 22:55
Во Львовской области грузовик столкнулся с автобусом – больше 10 пострадавших

Источник: Национальная полиция Львовской области 

В городе Моршин Львовской области маршрутный автобус столкнулся с грузовиком, по меньшей мере 10 человек с телесными повреждениями доставили в больницу.

Детали: ДТП произошло около 16.45. Маршрутный автобус "Мерседес" столкнулся с "КамАЗом".

 
 
любомир олексин

В автобусе находилось 24 пассажира.

Более 10 человек получили телесные повреждения. 

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии.

Украинская правда

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Темы: ДТПЛьвовщина
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