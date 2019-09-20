Российский шаман Александр Габышев, который шел в Москву выгонять президента России Владимира Путина из Кремля, стал подозреваемым по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Источник: комментарий координатора правозащиты движения "Открытая Россия" Алексея Прянишникова проекту Радио Свобода Сибирь.Реалии.

Прямая речь Прянишникова: "По этой статье ему грозит срок до четырех лет. После задержания они пообещали освободить его под подписку о невыезде в обмен на то, что он подпишет добровольное согласие на обследование в психдиспансере. Конечно, это незаконно - они должны были требовать обследования через суд. Плюс ко всему - это ночное задержание и отказ всех ведомств - ФСБ, МВД, следом - отвечать на наши официальные запросы о местонахождении Габышева, то есть фактически попытки спрятать - безусловное нарушение".

Детали: По его словам, сейчас с Габышевым работают двое юристов "Открытой России". Защита планирует подать заявление об отказе проходить обследование, согласие на которое было получено незаконным путем.

В международной правозащитной организации Amnesty International якутского шамана назвали узником совести и призвали освободить его.

В российском представительстве организации заявили, что реакция властей на его действия выглядит абсурдной, а Габышев, как и другие граждане, имеет право на свободное выражение своих политических взглядов и религиозных обрядов.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков 20 сентября заявил, что Кремль не имеет отношения к задержанию шамана.

Что было раньше: Якутский шаман Александр Габышев шел в Москву "выгонять" президента России Владимира Путина из Кремля.

Он считает Путина порождением темных сил, которому под силу справиться только шаману.

В ночь на 19 сентября в российской Бурятии Габышева задержали. Для этого несколько десятков сотрудников спецслужб перекрыли федеральную трассу Р-258 "Байкал".

До задержания якутский шаман шел уже шесть месяцев вдоль дальневосточных трасс в сторону Москвы, откуда в 2021 году намерен выгнать президента России.

Отряд шамана продолжает пешком идти в сторону Москвы.