Демократам нужно еще 8 голосов чтобы Сенат рассмотрел импичмент Трампа

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Четверг, 26 сентября 2019, 02:22

Конгрессмены Палаты представителей собрали 210 голосов из необходимых 218 для утверждения обвинений по процедуре импичмента против президента США Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: Для завершения процедуры импичмента необходимо, чтобы официальные обвинения против Трампа поддержали минимум 218 голосов законодателей с Палаты представителей. Только в этом случае возможно передать процедуру импичмента на рассмотрение Сенатом, которому требуется две трети голосов для решения об отставке Дональда Трампа.

По информации канала, к числу демократов, которые дали понять, что поддерживают импичмент, присоединился бывший республиканец, ныне независимый конгрессмен, Джастин Амаш.

Напомним: 

  • Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
  • Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
  • В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.

Украинская правда

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Темы: Трамп импичмент Зеленский


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