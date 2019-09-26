Демократам нужно еще 8 голосов чтобы Сенат рассмотрел импичмент Трампа

Конгрессмены Палаты представителей собрали 210 голосов из необходимых 218 для утверждения обвинений по процедуре импичмента против президента США Дональда Трампа.

Источник: CNN

Детали: Для завершения процедуры импичмента необходимо, чтобы официальные обвинения против Трампа поддержали минимум 218 голосов законодателей с Палаты представителей. Только в этом случае возможно передать процедуру импичмента на рассмотрение Сенатом, которому требуется две трети голосов для решения об отставке Дональда Трампа.

По информации канала, к числу демократов, которые дали понять, что поддерживают импичмент, присоединился бывший республиканец, ныне независимый конгрессмен, Джастин Амаш.

Напомним: