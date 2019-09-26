Демократам нужно еще 8 голосов чтобы Сенат рассмотрел импичмент Трампа
Конгрессмены Палаты представителей собрали 210 голосов из необходимых 218 для утверждения обвинений по процедуре импичмента против президента США Дональда Трампа.
Источник: CNN
Детали: Для завершения процедуры импичмента необходимо, чтобы официальные обвинения против Трампа поддержали минимум 218 голосов законодателей с Палаты представителей. Только в этом случае возможно передать процедуру импичмента на рассмотрение Сенатом, которому требуется две трети голосов для решения об отставке Дональда Трампа.
По информации канала, к числу демократов, которые дали понять, что поддерживают импичмент, присоединился бывший республиканец, ныне независимый конгрессмен, Джастин Амаш.
Напомним:
- Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сделала официальное заявление об инициировании процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
- Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начата процедура импичмента американского лидера.
- В разговоре Трамп напоминает Зеленскому, как Джо Байден, как вице-президент США, в 2016 году лоббировал увольнение генпрокурора Украины Виктора Шокина.
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