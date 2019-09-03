Иран и Россия запланировали совместные военные учения в Индийском океане

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Вторник, 3 сентября 2019, 01:49

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранская армия совместно с российскими военными проведет учения в Индийском океане.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Ирана отметил, что учения будут иметь "мирный характер", и не направлены против других стран.

"Возможно, другие страны также будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к учениям", — заявил Зариф.

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Темы: Росcия Иран


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