Иран и Россия запланировали совместные военные учения в Индийском океане

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф заявил, что иранская армия совместно с российскими военными проведет учения в Индийском океане.

Об этом сообщает ТАСС.

Глава МИД Ирана отметил, что учения будут иметь "мирный характер", и не направлены против других стран.

"Возможно, другие страны также будут заинтересованы в том, чтобы присоединиться к учениям", — заявил Зариф.