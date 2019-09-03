ООС: 15 вражеских обстрелов, один погибший

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Вторник, 3 сентября 2019, 07:26

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Боевики применили артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, вооружение БМП, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие. 

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 12 обстрелов позиций Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 3 обстрелы позиций Объединенных сил.

За минувшие сутки в результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, еще один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 2 раза нарушили режим прекращения огня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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Темы: ООС Донбасс


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