"Кварталовец" о Зеленском: Хочу дождаться посадок

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Вторник, 3 сентября 2019, 12:19

Источник: интервью художественного руководителя "95 квартала" Александра Пикалова УП

Художественный руководитель "95 квартала" Александр Пикалов пока не имеет претензий к своему бывшему коллеге, президенту Владимиру Зеленскому, но ждет, когда тот начнет выполнять обещания и сажать коррупционеров.

Прямая речь: "Я еще не могу пока сформулировать. Я серьезно говорю. Я хочу дождаться первых законов, дождаться всего обещанного. Хочу дождаться посадок. Хочу посмотреть".

О том, может ли остро и смешно пошутить над Зеленским: "Сейчас нет. Я не понимаю, в какую сторону еще. Я все анализирую. Нет, не стремно. Оснований нет. Все, что на сегодняшний момент не устраивало, мы все сказали в концерте".

О том, не боится ли, что "95 квартал" будут воспринимать очень политизировано через Зеленского: "Да, я волнуюсь по этому поводу. Но уж так случилось. Пусть будет хорошим президентом, и все будет хорошо".

Детали: Пикалов уверяет, что он и его коллеги будут указывать Зеленскому на ошибки. И хочет, чтобы президент принимал замечания.

Украинская правда

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Темы: Зеленский


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