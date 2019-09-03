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"Кварталовец" о Зеленском: Хочу дождаться посадок

Вторник, 3 сентября 2019, 12:19

Источник: интервью художественного руководителя "95 квартала" Александра Пикалова УП

Художественный руководитель "95 квартала" Александр Пикалов пока не имеет претензий к своему бывшему коллеге, президенту Владимиру Зеленскому, но ждет, когда тот начнет выполнять обещания и сажать коррупционеров.

Прямая речь: "Я еще не могу пока сформулировать. Я серьезно говорю. Я хочу дождаться первых законов, дождаться всего обещанного. Хочу дождаться посадок. Хочу посмотреть".

О том, может ли остро и смешно пошутить над Зеленским: "Сейчас нет. Я не понимаю, в какую сторону еще. Я все анализирую. Нет, не стремно. Оснований нет. Все, что на сегодняшний момент не устраивало, мы все сказали в концерте".

О том, не боится ли, что "95 квартал" будут воспринимать очень политизировано через Зеленского: "Да, я волнуюсь по этому поводу. Но уж так случилось. Пусть будет хорошим президентом, и все будет хорошо".

Детали: Пикалов уверяет, что он и его коллеги будут указывать Зеленскому на ошибки. И хочет, чтобы президент принимал замечания.

Предыстория:

  • Зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.
  • Но уже на второй день после второго тура выборов, представитель команды Зеленского Александр Данилюк заявил, что президент не может сажать или не сажать людей.
  • Сам Зеленский в своем интервью до 100 дней президентства заявил, что судебные процессы над коррупционерами начнутся осенью.

Украинская правда
Темы: Зеленский
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