"Кварталовец" о Зеленском: Хочу дождаться посадок
Источник: интервью художественного руководителя "95 квартала" Александра Пикалова УП
Художественный руководитель "95 квартала" Александр Пикалов пока не имеет претензий к своему бывшему коллеге, президенту Владимиру Зеленскому, но ждет, когда тот начнет выполнять обещания и сажать коррупционеров.
Прямая речь: "Я еще не могу пока сформулировать. Я серьезно говорю. Я хочу дождаться первых законов, дождаться всего обещанного. Хочу дождаться посадок. Хочу посмотреть".
О том, может ли остро и смешно пошутить над Зеленским: "Сейчас нет. Я не понимаю, в какую сторону еще. Я все анализирую. Нет, не стремно. Оснований нет. Все, что на сегодняшний момент не устраивало, мы все сказали в концерте".
О том, не боится ли, что "95 квартал" будут воспринимать очень политизировано через Зеленского: "Да, я волнуюсь по этому поводу. Но уж так случилось. Пусть будет хорошим президентом, и все будет хорошо".
Детали: Пикалов уверяет, что он и его коллеги будут указывать Зеленскому на ошибки. И хочет, чтобы президент принимал замечания.
Предыстория:
- Зимой и весной 2019 года Украину заполонили билборды и сити-лайты от команды на то время кандидата в президенты Владимира Зеленского со словами "Весна покажет, кто где украл", "Придет весна – сажать будем", которая намекала на то, что после выборов президент Зеленский будет сажать коррупционеров.
- Но уже на второй день после второго тура выборов, представитель команды Зеленского Александр Данилюк заявил, что президент не может сажать или не сажать людей.
- Сам Зеленский в своем интервью до 100 дней президентства заявил, что судебные процессы над коррупционерами начнутся осенью.