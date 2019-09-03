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СМИ: Новое правительство Украины – самое молодое на континенте

Вторник, 3 сентября 2019, 12:50

Источник: "Deutsche Welle".

Средний возраст вновь назначенных украинских министров составляет 39 лет, а значит новое правительство страны – самое молодое в Европе.

Дословно: "35-летний Алексей Гончарук (премьер-министр – ред.) на 30 лет моложе канцлера Ангелы Меркель и на 4 года младше "​​юного дарования" ее правительства - 39-летнего министра здравоохранения Йенса Шпана. Именно 39 лет – средний возраст украинского правительства, что почти на 14 лет меньше, чем у немецких коллег".

Детали: Украинские чиновники на 20 лет моложе своих испанских или португальских коллег, на 6-10 лет моложе своих коллег из стран Балтии, Финляндии и Беларуси. Средний возраст членов правительства во Франции также вдвое больше, чем возраст самого молодого украинского чиновника.

Состав украинского правительства похож по среднему возрасту – почти 40 лет – только с составом действующего правительства Армении.

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Предыстория:

  • Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука.
  • Также Верховная Рада назначила должностных лиц так называемой президентской квоты: министра обороны Андрея Загороднюка, министра иностранных дел Вадима Пристайко и главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

Темы: Верховная Рада
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