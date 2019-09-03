Меркель поздравила Гончарука с назначением и пригласила в Берлин
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность главы правительства и предложила ему приехать с визитом в Берлин.
Об этом говорится в письме Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт немецкого правительства.
"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", – говорится в письме.
Меркель отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.
"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой сфере. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", – написала она.
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Напомним:
- 29 августа Верховная Рада 9 созыва поддержала назначение премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
- До того Гончарук был заместителем руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.
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