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Меркель поздравила Гончарука с назначением и пригласила в Берлин

Вторник, 3 сентября 2019, 14:50

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Алексея Гончарука с назначением на должность главы правительства и предложила ему приехать с визитом в Берлин.

Об этом говорится в письме Меркель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на сайт немецкого правительства.

"Германия хочет работать в тесном диалоге по многим вызовам, которые стоят перед Украиной. Цель остается в том, чтобы Украина сформировала свое собственное будущее с суверенитетом и полной территориальной целостностью", – говорится в письме.

Меркель отметила, что Германия заинтересована в дальнейшем углублении двусторонних экономических отношений с Украиной.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы с вами в этой сфере. Я была бы очень рада приветствовать вас в ближайшее время в Берлине", – написала она.

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Напомним:

  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва поддержала назначение премьер-министром Украины Алексея Гончарука.
  • До того Гончарук был заместителем руководителя Офиса президента Владимира Зеленского.

Темы: ГончарукМеркельГермания
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