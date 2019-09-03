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Пограничники со стрельбой задержали 24 нелегала из Азии

Вторник, 3 сентября 2019, 17:23

Источник: Государственная пограничная служба

Пограничники задержали 24 нелегальных мигранта из стран Азии, которых пытались вне пунктов пропуска переправить в Словакию.

Детали: В семь утра, недалеко от населенного пункта Большой Березный на Закарпатье пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу.

 

Правонарушителей задержали и доложили в отдел пограничной службы. Группа реагирования, выдвинулась на помощь наряду с подразделения, задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

Отмечается, что при задержании три человека, которые сопровождали мигрантов, пытались сопротивляться и совершали провокационные действия. Пограничники применили оружие.

Дословно: "Сейчас продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, переправлявших азиатов через государственную границу".

Украинская правда
Темы: Пограничная служба
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