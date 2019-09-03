Пограничники со стрельбой задержали 24 нелегала из Азии

364 просмотра
Вторник, 3 сентября 2019, 17:23

Источник: Государственная пограничная служба

Пограничники задержали 24 нелегальных мигранта из стран Азии, которых пытались вне пунктов пропуска переправить в Словакию.

Детали: В семь утра, недалеко от населенного пункта Большой Березный на Закарпатье пограничный наряд обнаружил 10 иностранцев азиатской внешности, которые скрывались в лесу.

 

Правонарушителей задержали и доложили в отдел пограничной службы. Группа реагирования, выдвинулась на помощь наряду с подразделения, задержала другую часть иностранцев. Еще 14 азиатов находились неподалеку от места обнаружения предыдущих десяти. Всего было задержано 12 граждан Бангладеш, 8 - Вьетнама, 3 - Шри-Ланки и 1 - Афганистана.

Отмечается, что при задержании три человека, которые сопровождали мигрантов, пытались сопротивляться и совершали провокационные действия. Пограничники применили оружие.

Дословно: "Сейчас продолжаются поисковые мероприятия. Правоохранители перекрыли подъездные пути к границе и проверяют местность относительно возможного пребывания остальных нелегалов, а также разыскивают лиц, переправлявших азиатов через государственную границу".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Пограничная служба


powered by lun.ua
Материалы по теме
КПВВ на Донбассе будут работать меньше 31 августа 2019, 12:37
На границе Харьковской области подорвался сотрудник ГПСУ 30 августа 2019, 23:43
Главный пограничник заявил о резком сокращении генеральских должностей 23 августа 2019, 14:47
Все новости
Главные новости
Нидерландские следователи хотят допросить боевика Цемаха, пока он в Украине
"Давал наставление новому депутату": в ресторане подрались два нардепа
Рада отдала в КС законопроект по назначению Зеленским руководства ГБР и НАБУ
Арахамия: Неприкосновенность сняли без нарушений, мафиози должны быть вне Рады
Все новости
соцсети

Топ-10 украиноязычных каналов в Telegram

мнение

Как правильно мыть руки: инструкция от медсестры

Кино

Три фильма Docudays UA 2019, которые вдохновят вас на изменения вокруг

Поиск по сайту
Архив
Весь архів