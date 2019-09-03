Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича

Вторник, 3 сентября 2019, 17:41

Источник: Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за совершение дисциплинарного проступка.

Дословно: "3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об освобождении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины".

Детали: Татьков, согласно решению ВРУ, освобожден от должности в связи с нарушением требований относительно совместительства.

Предыстория:

  • 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, поскольку он подпадал под действие закона "Об очистке власти" (о люстрации).
  • 17 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
  • Весной 2018 года стало известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.
  • В июне 2018 года Генеральная прокуратура заявляла, что принимает меры для экстрадиции Татькова, но констатировала, что "процедура усложнилась".
  • 30 ноября 2018 года суд признал незаконным увольнение Татькова.
  • Расследование журналистов программы "Схемы" выяснило, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.

Украинская правда
Темы: судВСП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
суд
Трамп не смог оспорить выплату $5 млн писательнице, обвинившей его в домогательствах
ГБР направило в суд более 75 обвинений в отношении судей за полгода
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Последние новости
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
Все новости...
Реклама: