Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича

Источник: Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за совершение дисциплинарного проступка.

Дословно: "3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об освобождении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины".

Детали: Татьков, согласно решению ВРУ, освобожден от должности в связи с нарушением требований относительно совместительства.

Предыстория: