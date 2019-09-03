Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича
Вторник, 3 сентября 2019, 17:41
Источник: Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия
Высший совет правосудия уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за совершение дисциплинарного проступка.
Дословно: "3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об освобождении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины".
Детали: Татьков, согласно решению ВРУ, освобожден от должности в связи с нарушением требований относительно совместительства.
Предыстория:
- 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, поскольку он подпадал под действие закона "Об очистке власти" (о люстрации).
- 17 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
- Весной 2018 года стало известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.
- В июне 2018 года Генеральная прокуратура заявляла, что принимает меры для экстрадиции Татькова, но констатировала, что "процедура усложнилась".
- 30 ноября 2018 года суд признал незаконным увольнение Татькова.
- Расследование журналистов программы "Схемы" выяснило, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.
Украинская правда