Высший совет правосудия уволил скандального судью времен Януковича

973 просмотра
Вторник, 3 сентября 2019, 17:41

Источник: Управление информации и обеспечения коммуникационной деятельности Высшего совета правосудия

Высший совет правосудия уволил Виктора Татькова с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины за совершение дисциплинарного проступка.

Дословно: "3 сентября Высший совет правосудия рассмотрел на заседании вопрос об освобождении Татькова Виктора Ивановича с должности судьи Высшего хозяйственного суда Украины на основании пункта 2 части шестой статьи 126 Конституции Украины".

Детали: Татьков, согласно решению ВРУ, освобожден от должности в связи с нарушением требований относительно совместительства.

Предыстория:

  • 29 сентября 2016 года Верховная Рада уволила Татькова с должности судьи, поскольку он подпадал под действие закона "Об очистке власти" (о люстрации).
  • 17 октября 2016 года ГПУ сообщила о подозрении Татькову и его заместителю Артуру Емельянову в незаконном вмешательстве в автоматизированную систему распределения дел.
  • Весной 2018 года стало известно, что экс-глава Высшего хозяйственного суда Виктор Татьков попросил убежища в Австрии.
  • В июне 2018 года Генеральная прокуратура заявляла, что принимает меры для экстрадиции Татькова, но констатировала, что "процедура усложнилась".
  • 30 ноября 2018 года суд признал незаконным увольнение Татькова.
  • Расследование журналистов программы "Схемы" выяснило, что на родственников и неимущих друзей экс-председателя Высшего хозяйственного суда записано около сотни объектов недвижимости в Украине и под десяток в Испании.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: суд Высший совет правосудия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Еще один участник митинга в Москве получил 2 года колонии 3 сентября 2019, 15:32
Суд продлил арест свидетеля MH17, которого якобы хотела на обмен Россия – СМИ 3 сентября 2019, 13:12
Президент пригрозил лишать судей мантий еженедельно 2 сентября 2019, 13:10
Все новости
Главные новости
Рада направила на оценку КС инициативу Зеленского про "законы от народа"
"Небитый" Шуфрич прокомментировал мемы на себя: Пусть попробуют
Нидерландские следователи хотят допросить боевика Цемаха, пока он в Украине
"Давал наставление новому депутату": в ресторане подрались два нардепа
Все новости
мнение

Можно ли венчаться в високосный год?

Фото

22 фотографии показывают птиц во время охоты на пищу

Образование

15 примеров, на что способны учителя

Поиск по сайту
Архив
Весь архів