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В Литве суд рассмотрит дело о непрозрачной выдаче визы россиянину

Вторник, 3 сентября 2019, 18:23

Во вторник Генпрокуратура Литвы сообщила, что передала в суд дело о непрозрачной выдаче визы россиянину.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Обвинения в торговле влиянием в этом деле предъявлены бывшему многолетнему дипломату и бизнесмену Римантасу Шидлаускас, россиянину, владельцу банка Ринату Насырову и предпринимателю Альбинасу Беляускасу.

По данным следствия, экс-глава Литовской ассоциации торговли, промышленности и ремесел Шидлаускас "непосредственно требовал и договорился взять" у Беляускаса и Насырова 10 тыс. евро взятки. Есть подозрения, что 3 тыс. евро были переданы бывшему дипломату.

Прокуроры также считают, что Шидлаускас мог обещать повлиять на посла Литвы в РФ Ремигиюса Мотузаса с тем, чтобы Насырову и его сыну была выдана шенгенская виза. Визы Насырову и его сыну в конце марта 2019 года были выданы на основании письменного приглашения Шидлаускаса.

Однако в ходе расследования не было получено данных о том, что посол знал о взятке, которую требовали, возможно, в его пользу, или о том, что он получил личную выгоду от выдачи визы.

При проведении расследования посла опросили как специального свидетеля. В связи с этим дипломата на некоторое время отозвали из Москвы. По словам посла, который работает в Москве с 2015 года, выдача визы Насырову отвечала всем требованиям.

Европейская правда

Темы: Литвавизы
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