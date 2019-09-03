Украинская сторона завершила демонтаж в Станице Луганской
Источник: Луганская облгосадминистрация
Украинская сторона завершила полный демонтаж фортификационных сооружений вблизи разрушенного моста через Северский Донец в Станице Луганской.
Детали: Работы были остановлены примерно в 200 метрах от взлома моста, поскольку со стороны так называемая "ЛНР" не предоставила СММ ОБСЕ гарантий безопасности.
Со стороны ОРДЛО демонтаж не осуществлен.
Сообщение ведомства: "С украинской стороны можно увидеть, что со стороны т.н. "ЛНР" на расстоянии примерно 10 метров от взлома моста находится будка типа "кунг", где нанесены буквы "СЦКК". Эта будка будет создавать реальные препятствия при строительстве моста.
И поэтому утверждать, что т.н. "ЛНР" демонтировала все свои сооружения на рубеже моста, рано".
Что было раньше: 29 августа боевики в Станице Луганской установили дополнительные фортификационные сооружения вопреки решению Трехсторонней контактной группы о демонтаже.
Предыстория:
- 27 июня завершился первый этап отвода украинских подразделений в Станице Луганской: украинские бойцы отошли от пешеходного моста. 30 июня противник также вышел из района Станицы Луганской.
- 1 июля президент Владимир Зеленский заявил, что в Станице-Луганской произошло разведение войск с обеих сторон. Это подтвердила Мониторинговая миссия ОБСЕ.
- В течение длительного времени после разведения сил и средств ремонт разрушенного моста не начинался в связи с отсутствием гарантий безопасности со стороны незаконных вооруженных формирований ОРЛО.
- 20 августа украинская сторона начала демонтаж. Оккупанты отказались от "зеркальных" действий.
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