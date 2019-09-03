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Новости 3 сентября: снятие неприкосновенности, законопроекты на рассмотрение КС

Вторник, 3 сентября 2019, 21:34

Рада сняла неприкосновенность с нардепов, и отдала в Конституционный суд законопроект по назначению Зеленским руководства ГБР и НАБУ — новости, которые были актуальны 3 сентября.

О неприкосновенности

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект об отмене неприкосновенности народных депутатов. За соответствующее решение проголосовало 373 народных избранников.

О законопроектах

Парламент направил в Конституционный суд президентский законопроект с изменениями в Конституцию, которым предлагается предоставить главе государства право создавать регуляторные органы, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР.

Также парламент направил в КС законопроект, который предлагает предоставить "народу" право инициировать в Верховной Раде проекты законов, постановлений, поправок и предложений к ним.

Позже парламент направил в КС проект закона об уменьшении конституционного состава Верховной Рады и закреплении пропорциональной избирательной системы.

О телеграмм-канале "Украинской правды"

Только что стало известно, что у "Украинской правды" есть телеграм-канал "УП. Кляті питання". На него подписано более 16 тысяч человек и количество подписчиков стремительно растёт.

Как сообщают наши источники, на канале постоянно что-то объясняют, со всего шутят почти в каждом посте, а ещё отвечают на вопросы читателей. Один из собеседников УП очень советовал подписаться на этот канал.

О других важных новостях

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский первый среди министров нового правительства публично высказался про свою готовность стать донором.

На встрече в "нормандском формате" на уровне политических советников, которая прошла в Берлине, речь шла о выполнении конкретных договоренностей, которые откроют путь к встрече на высшем уровне, — министр иностранных дел Вадим Пристайко.

Следователи из Нидерландов, расследующие совершенное 5 лет назад на Донбассе сбивание пассажирского лайнера Boeing MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, хотят поговорить с Владимиром Цемахом, который находится под стражей в Украине.

Украинская правда
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