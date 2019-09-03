Свитолина побила очередной рекорд и сыграет в полуфинале US Open

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Вторник, 3 сентября 2019, 21:57

Источник: "Большой теннис Украины"

Элина Свитолина обыграла британку Йоханну Конту на Открытом чемпионате США US Open со счетом 6-4, 6-4 и впервые прошла в полуфинал престижного турнира.

Детали: Поединок продолжался 1 час и 40 минут. В первой партии Свитолина реализовала 2 шанса на брейк из 3, а Конта – 1 из 3. Во втором сете украинка воспользовалась 2 брейкпоинтами из 5.

На счету Элины 4 эйса и ни одной двойной ошибки (3/1 у британки), 13 невынужденных ошибок и 16 виннеров (35/24 у соперницы).

Победа над 16-й ракеткой мира Йоханной Контой стала для Свитолины пятой в матчах против соперниц из топ-20 рейтинга (проиграла в 17 встречах) на турнирах Grand Slam. 

Следующей соперницей украинки станет победительница матча Серена Уильямс – Ван Цян. Счет личных встреч с Уильямс 1-4, с Ван – 4-1.

Среди украинских теннисистов никому не удавалось выйти в полуфинал на Открытом чемпионате США.

Что было ранее: 2 сентября Свитолина в Нью-Йорке обыграла американку Мэдисон Кис со счетом 7-5, 6-4.

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Темы: спорт


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