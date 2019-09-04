Сутки на Донбассе: 4 обстрелы и один ранен
Среда, 4 сентября 2019, 00:54
Источник: сообщение штаба ООС.
В течение 3 сентября боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранение.
Детали: Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия: минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По сообщению штаба, обстрелы велись неподалеку Павлополя, Троицкого и Крымского.
Напомним
- 2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.