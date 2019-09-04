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Сутки на Донбассе: 4 обстрелы и один ранен

Среда, 4 сентября 2019, 00:54

Источник: сообщение штаба ООС.

В течение 3 сентября боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранение.

Детали: Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия: минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По сообщению штаба, обстрелы велись неподалеку Павлополя, Троицкого и Крымского.

Напомним

  • 2 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз обстреляли позиции Объединенных сил, один военнослужащий погиб.

Темы: ООСДонбассвойна
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