Сутки на Донбассе: 4 обстрелы и один ранен

Источник: сообщение штаба ООС.

В течение 3 сентября боевики 4 раза нарушили режим прекращения огня, в результате чего один военный получил ранение.

Детали: Противник обстреливал позиции украинских военных из запрещенного минскими договоренностями оружия: минометов калибра 82 мм, автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

По сообщению штаба, обстрелы велись неподалеку Павлополя, Троицкого и Крымского.

Напомним