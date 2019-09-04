В России арестовали двух оппозиционеров за шествие против политрепрессий

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Среда, 4 сентября 2019, 05:25

Суд в Москве арестовал на 10 суток голову незарегистрированной Либертарианской партии Сергея Бойко и на 30 суток активиста Марка Гальперина за участие в "несогласованной акции".

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Бойко задержали сотрудники полиции 3 сентября в Москве. Либертарианец заявил, что поводом для этого стал репост видео, в котором юрист "Фонда борьбы с коррупцией" Любовь Соболь призывает принять участие в шествии 31 августа. За ту же акцию возле своего дома был задержан Гальперин.

2 сентября за участие в этом же шествии задерживали Любовь Соболь, муниципального депутата Илью Азара и соратника оппозиционера Алексея Навального Николая Ляскина. На них составили административные протоколы, связанные с несогласованной акцией.

Шествие против политических репрессий и за честные выборы в Московскую городскую думу 31 августа стала единственной за последние два месяца акцией, во время и после которой полиция не задерживала протестующих. При этом из-за нее возбуждено административное дело о нарушении закона о митингах.

На 31 августа оппозиция подавала в мэрию Москвы несколько заявок на проведение акций против политических репрессий, а также за допуск оппозиционных кандидатов к выборам. Все заявки были отклонены.

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Темы: Росcия оппозиция арест


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