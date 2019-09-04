Прокуратура АРК насчитала 600 иностранных суден, посетивших Крым за время оккупации
Среда, 4 сентября 2019, 06:18
Источник: Укринформ.
За время российской оккупации Крыма на его территорию незаконно зашло более 600 суден разных стран.
Детали: По словам пресс-секретаря прокуратуры Автономной республики Крым Екатерины Диденко, с 2014 года на территорию оккупированного полуострова зашло более 600 суден. Сейчас Служба безопасности ведет 4 уголовных производства, в которых расследуется 61 случай нарушения кораблями порядка въезда-выезда на территорию оккупированного полуострова.
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