Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику

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Среда, 4 сентября 2019, 06:51

Источник: пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику "Море и рыбы" народного художника Украины Владимира Патыка, разрушенную застройщиком. 

Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику.
Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику.
Александр Мазуренко.

Детали: Мозаику начали восстанавливать 3 сентября. В горсовете планируют полностью восстановить произведение за 2-3 месяца. Обещают, что около 70% мозаики останется аутентичными. Все работы финансирует компания-застройщик, которая после получения разрешения на реконструкцию здания полностью уничтожила работу художника.

По словам сына автора работы Остапа Патыка, технически восстановить фреску возможно. Для восстановления мозаики используют сохранившиеся элементы, а если их не хватит, то советскую мозаику. Кроме этого, Остап Патык предлагает создать мемориальную комнату отца.

Также в этом здании застройщик пообещал обустроить место для детского творческого пространства.

Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику.
Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику.
Александр Мазуренко.

Работа Владимира Патыка сочетала в себе различные техники и материалы, такие как стекло и керамику.

Что было ранее:

  • Скандальный львовский застройщик полностью снес здание первого львовского супермаркета "Океан", который украшала фреска-аквариум народного художника Украины Владимира Патыка. Владельцы планировали изменить фасад и обещали сохранить мозаику.

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Темы: Львов культура


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