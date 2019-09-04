Источник: пресс-служба Львовского городского совета.

Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику "Море и рыбы" народного художника Украины Владимира Патыка, разрушенную застройщиком.

Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику. Александр Мазуренко.

Детали: Мозаику начали восстанавливать 3 сентября. В горсовете планируют полностью восстановить произведение за 2-3 месяца. Обещают, что около 70% мозаики останется аутентичными. Все работы финансирует компания-застройщик, которая после получения разрешения на реконструкцию здания полностью уничтожила работу художника.

По словам сына автора работы Остапа Патыка, технически восстановить фреску возможно. Для восстановления мозаики используют сохранившиеся элементы, а если их не хватит, то советскую мозаику. Кроме этого, Остап Патык предлагает создать мемориальную комнату отца.

Также в этом здании застройщик пообещал обустроить место для детского творческого пространства.

Во Львове начали восстанавливать легендарную мозаику. Александр Мазуренко.

Работа Владимира Патыка сочетала в себе различные техники и материалы, такие как стекло и керамику.

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