Геращенко: Невыполнение Россией приказа трибунала может привести к ограничениям

Источник: Facebook Ирины Геращенко.

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что за невыполнение решения Международного трибунала по морскому праву Россию могут наказать.

Прямая речь: "25 мая трибунал по морскому праву принял решение, что РФ должна немедленно освободить военнопленных украинских моряков и корабли – и в течение месяца отчитаться о выполнении.

К сожалению, РФ проигнорировала этот вердикт, зато при поддержке Франции и Германии 25 июня вернулась в ПАСЕ. А украинские моряки остались в Лефортово.

Невыполнение РФ приказа трибунала может стать основанием для введения ограничений для РФ. Ограничения вводятся государствами-участниками конвенции по их усмотрению".

Геращенко интересно, "осмелятся ли наши европейские партнеры вводить ограничения против РФ, или и дальше будут ограничиваться беспокойством".

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