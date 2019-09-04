Геращенко: Невыполнение Россией приказа трибунала может привести к ограничениям
Источник: Facebook Ирины Геращенко.
Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко считает, что за невыполнение решения Международного трибунала по морскому праву Россию могут наказать.
Прямая речь: "25 мая трибунал по морскому праву принял решение, что РФ должна немедленно освободить военнопленных украинских моряков и корабли – и в течение месяца отчитаться о выполнении.
К сожалению, РФ проигнорировала этот вердикт, зато при поддержке Франции и Германии 25 июня вернулась в ПАСЕ. А украинские моряки остались в Лефортово.
Невыполнение РФ приказа трибунала может стать основанием для введения ограничений для РФ. Ограничения вводятся государствами-участниками конвенции по их усмотрению".
Геращенко интересно, "осмелятся ли наши европейские партнеры вводить ограничения против РФ, или и дальше будут ограничиваться беспокойством".
Предыстория:
- 25 мая 2019 года Постоянно действующий суд, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, решил, что необходимо требовать от России освободить три задержанных в ноябре 2018 года украинские корабля, 24 задержанных моряков – и позволить им возвращение в Украину.
- Россия до сих пор не освободила моряков, которых Украина считает военнопленными.
- С конца августа ходят слухи о большом обмене удерживаемыми лицами между Украиной и Россией, частью которого могут стать и моряки. Но и об этом обмене еще договариваются.