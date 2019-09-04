В Кремле не говорят, будет ли обмен на этой неделе

В Кремле воздержались комментировать слухи о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – сказал российскому агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал: "Факт станет известным".

При этом два дипломатических источника сообщили "Интерфаксу", что процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может быть запущен до конца недели.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября", – сказал один дипломатический источник.

Другой диписточник сказал, что обмен запланирован на субботу, но это лишь предварительные договоренности: "Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели".

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