В Кремле не говорят, будет ли обмен на этой неделе

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Среда, 4 сентября 2019, 10:43

В Кремле воздержались комментировать слухи о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.

"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – сказал российскому агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он пообещал: "Факт станет известным".

При этом два дипломатических источника сообщили "Интерфаксу", что процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может быть запущен до конца недели.

"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября", – сказал один дипломатический источник.

Другой диписточник сказал, что обмен запланирован на субботу, но это лишь предварительные договоренности: "Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели".

Предыстория:

  • В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
  • 22 августа российксие СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
  • В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
  • По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.
  • Ранее в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
  • При этом по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляли документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
  • 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
  • 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.

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Темы: политзаключенные Росcия


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