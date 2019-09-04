В Кремле не говорят, будет ли обмен на этой неделе
В Кремле воздержались комментировать слухи о том, что обмен заключенными между Россией и Украиной может начаться 7 сентября.
"Тема чувствительная. Анонсов здесь быть не может", – сказал российскому агентству "Интерфакс" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он пообещал: "Факт станет известным".
При этом два дипломатических источника сообщили "Интерфаксу", что процесс обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной может быть запущен до конца недели.
"Обмен может начаться до конца недели, вероятная дата – 7 сентября", – сказал один дипломатический источник.
Другой диписточник сказал, что обмен запланирован на субботу, но это лишь предварительные договоренности: "Пока достигнуты лишь рамочные договоренности. Окончательно дату и условия обмена стороны согласуют в середине недели".
Предыстория:
- В середине июля украинская уполномоченная по правам человека Людмила Денисова и российская уполномоченная Татьяна Москалькова обменялись списками политзаключенных в России и Украине. В списке от Украины значилось 150 человек, в списке РФ – 34.
- 22 августа российксие СМИ сообщили, что Москва и Киев предварительно договорились обменять 33 россиян на 33 украинцев в конце августа.
- В последние дни августа начали ходить слухи о том, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной уже происходит, но его завершение официально опровергали.
- По состоянию на 2 сентября Московское СИЗО Лефортово приняло передачи для 32 украинцев: 24 военнопленных моряков и 8 политзаключенных.
- Ранее в СИЗО "Лефортово", где находились 24 захваченных украинских моряка, из разных российских тюрем привезли нескольких украинцев – в частности: Владимира Балуха, Николая Карпюка, Станислава Клиха, Александра Кольченко, Павла Гриба, Романа Сущенко.
- При этом по меньшей мере на 4 задержанных в Украине оформляли документы для обмена на находящихся в России украинцев. Это бывшие украинские военные Александр Баранов и Алексей Одинцов и россияне Игорь Кимаковський и Евгений Мефёдов.
- 28 августа суд в Украине выпустил из СИЗО главного редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского, подозреваемого в государственной измене. По данным УП, Вышинский сам согласился принять участие во взаимном освобождении лиц между Украиной и Россией.
- 29 августа появилась информация, что крымчанина Олега Сенцова доставили из далекого города Лабытнанги в Москву.
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