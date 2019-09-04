В Болгарии заявили Москве, что СССР не освобождал, а оккупировал страну

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Среда, 4 сентября 2019, 11:08

Министерство иностранных дел Болгарии посоветовало Москве не использовать тезис об "освобождении" страны от немецкой оккупации, так как приход советских войск в 1944 году принес народу оккупацию.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте МИД Болгарии.

"Не отрицая вклада СССР в разгром нацизма в Европе, мы не должны закрывать глаза на тот факт, что вместе с Советской Армией к народам Центральной и Восточной Европы пришли полувековые репрессии, подавление гражданского самосознания, деформированное экономическое развитие и оторванность от динамики процессов в европейских странах", - говорится в заявлении.

Болгарский МИД таким образом отреагировал на российскую выставку "75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма", которая откроется 9 сентября в Софии.

В министерстве заявили, что не имеют никакого отношения к выставке, и посоветовали российскому посольству "не занимать позицию в поддержку сомнительного исторического тезиса ("освобождение"), который ставит в привилегированную позицию определенные круги в стране и является вмешательством во внутреннюю политику".

"СССР объявил войну Болгарии, когда к власти только что пришло новое демократическое правительство, объявившее о прекращении связей с нацистской Германией. За этим последовала временная оккупация Болгарии СССР и союзниками, формально управляемая представителями коалиции, но де-факто осуществлялась исключительно с помощью советского военного присутствия", - заявили в МИД Болгарии.

В посольстве России в Болгарии заявили, что "обескуражены" заявлением болгарских властей, поскольку на выставке хотят показать только архивные материалы.

"Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским политическим дискурсом или отдельными политическими силами, поэтому мы несколько обескуражены тем, что можно делать какие-либо официальные заявления до ознакомления с самой экспозицией", - говорится в заявлении.

Европейская правда

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Темы: Болгария МИД война


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