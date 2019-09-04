Оккупанты публикуют фейки о наплыве туристов в Крым – пограничники

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Среда, 4 сентября 2019, 11:58

Источник: Государственная пограничная служба

Украинские пограничники фиксируют уменьшение пассажиропотока на админгранице с аннексированным Крымом, несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о наплыве туристов.

Дословно: "В августе 2019 года админграницу с оккупированным Крымом в обоих направлениях пересекли 362 тысяч граждан и 53 тысяч транспортных средств.

В направлении аннексированного полуострова следовало 172 тысячи граждан, а 190 тысяч направлялись на материковую часть Украины.

Несмотря на фейковые заявления оккупационных СМИ о массовом наплыве туристов из материковой части Украины, отметим, что подавляющее большинство граждан пересекает админграницу с целью посещения родственников, решения своих бытовых вопросов, а также для оформления документов на подконтрольной украинской власти территории, после чего возвращались в обратных направлениях".

Детали: Пограничники сообщают, что по сравнению с августом 2018 года было зафиксировано уменьшение более чем на 16 тысяч оформленных граждан на админгранице и уменьшение на 4600 - транспортных средств.

Отмечается, что тенденция уменьшения пассажиропотока в КПВВ прослеживается на протяжении всего текущего года.

В частности, за 8 месяцев этого года пограничники оформили в обоих направлениях 1,722 миллиона человек, что на 23 тысячи меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Также на 8100 уменьшилось количество оформленных транспортных средств.

Напомним:

  • В прошлом году оккупанты в Крыму пытались показать выгодную статистику туристического сезона, говоря о рекордных 6,1 млн туристов, из которых около 1 миллиона украинцев.

Украинская правда

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Темы: Крым граница


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