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Председателя "избиркома" Крыма разыскивают за государственную измену

Среда, 4 сентября 2019, 12:52

Источник: прокуратура Автономной республики Крым

Прокуратура Автономной республики Крым сообщила о подозрении в государственной измене и объявила в розыск так называемого председателя "Избирательной комиссии Республики Крым" Михаила Малышева.

Дословно: "Суд дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении главы "Избирательной комиссии Республики Крым"".

"В рамках уголовного производства голове "Избирательной комиссии Республики Крым" сообщено о подозрении в совершении государственной измены, посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и совершение действий, направленных на захват государственной власти, также указанное лицо объявлено в розыск". 

 
Михаил Малышев

Детали: Малышев 16 марта 2014 способствовал проведению и незаконного "общекрымского референдума", которым Россия пытается легитимизировать захват Крыма.

А 8 сентября 2019 года он будет обеспечивать проведение незаконных выборов депутатов в так называемый "Государственный совет Республики Крым".

Прокуратура призвала крымчан не участвовать голосовании, а о фактах организации и проведения незаконных выборов во временно оккупированном Крыму сообщать в правоохранительные органы.

Председателем так называемого "Избиркома Крыма" является Михаил Малышев.

Украинская правда
Темы: Крымпрокуратурагосизмена
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