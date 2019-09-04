Глава МОЗ Скалецкая ответила на слова Радуцкого, который назвал ее "своим человеком"
Министр здравоохранения прокомментировала слова нардепа от Слуги народа Михаила Радуцкого о ней.
Об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что ее связывает с Радуцким, который назвал ее "своим человеком", и соответствует ли действительности информация о том, что Радуцкий возглавит в будущем Минздрав, а сама Скалецкая на этой должности временно, пишет Лига.net.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что близко не знакома с народным депутатом от Слуги народа Михаилом Радуцким.
"Я с Михаилом Радуцким если где-то и пересекалась, то это были эфиры. На каком-то из них я сказала, что я как писала законопроекты, так и дальше буду их писать, и если нужна будет помощь - обращайтесь. Мы общались только на эту тематику", - сказала она.
По ее словам, после этого ей предложили подать свое резюме на главу Минздрава, и другого общения с Радуцким не было.
"Никакой другой информации или договоренностей я не получала и не проводила", - заверила она.
Уточняя, почему Радуцкий назвал ее "своим человеком", Скалецкая переадресовала этот вопрос самому Радуцкому.
Напомним:
- В пятницу председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK заявил, что через несколько месяцев главой Минздрава может стать Радуцкий, а действующая министр Зоряна Скалецкая - его заместителем.
- Позже он заявил, что не планирует занимать должность министра здравоохранения.
- 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. Министром здравоохранения назначена Зоряна Скалецкая (Черненко).
- Ранее в тот же день на камеру зафиксировали переписку Радуцкого, в которой тот писал с использованием мата, что его человек на должность руководителя МОЗ – Зоряна Черненко, а не Ульяна Супрун.
- 27 августа Радуцкого, которому ранее предрекали министерский портфель в Минздраве, избрали председателем парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.