Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Глава МОЗ Скалецкая ответила на слова Радуцкого, который назвал ее "своим человеком"

Среда, 4 сентября 2019, 13:04

Министр здравоохранения прокомментировала слова нардепа от Слуги народа Михаила Радуцкого о ней.

Об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что ее связывает с Радуцким, который назвал ее "своим человеком", и соответствует ли действительности информация о том, что Радуцкий возглавит в будущем Минздрав, а сама Скалецкая на этой должности временно, пишет Лига.net.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что близко не знакома с народным депутатом от Слуги народа Михаилом Радуцким.

"Я с Михаилом Радуцким если где-то и пересекалась, то это были эфиры. На каком-то из них я сказала, что я как писала законопроекты, так и дальше буду их писать, и если нужна будет помощь - обращайтесь. Мы общались только на эту тематику", - сказала она.

По ее словам, после этого ей предложили подать свое резюме на главу Минздрава, и другого общения с Радуцким не было.

"Никакой другой информации или договоренностей я не получала и не проводила", - заверила она.

Уточняя, почему Радуцкий назвал ее "своим человеком", Скалецкая переадресовала этот вопрос самому Радуцкому.

Напомним:

  • В пятницу председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в эфире телеканала ZIK заявил, что через несколько месяцев главой Минздрава может стать Радуцкий, а действующая министр Зоряна Скалецкая - его заместителем.
  • Позже он заявил, что не планирует занимать должность министра здравоохранения.
  • 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. Министром здравоохранения назначена Зоряна Скалецкая (Черненко).
  • Ранее в тот же день на камеру зафиксировали переписку Радуцкого, в которой тот писал с использованием мата, что его человек на должность руководителя МОЗ – Зоряна Черненко, а не Ульяна Супрун.
  • 27 августа Радуцкого, которому ранее предрекали министерский портфель в Минздраве, избрали председателем парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.

Темы: Минздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Минздрав
В Херсоне и на Николаевщине отобрали пробы почвы после затопления: первые результаты
"Или диалог, или нас всех посадят": как в Командовании медицинских сил не находится места для боевых медиков
В Минздраве прокомментировали слухи о вспышке холеры в районе Каховской ГЭС
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: