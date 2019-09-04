Глава МОЗ Скалецкая ответила на слова Радуцкого, который назвал ее "своим человеком"

Министр здравоохранения прокомментировала слова нардепа от Слуги народа Михаила Радуцкого о ней.

Об этом она заявила на пресс-конференции, отвечая на вопрос, что ее связывает с Радуцким, который назвал ее "своим человеком", и соответствует ли действительности информация о том, что Радуцкий возглавит в будущем Минздрав, а сама Скалецкая на этой должности временно, пишет Лига.net.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая заявила, что близко не знакома с народным депутатом от Слуги народа Михаилом Радуцким.

"Я с Михаилом Радуцким если где-то и пересекалась, то это были эфиры. На каком-то из них я сказала, что я как писала законопроекты, так и дальше буду их писать, и если нужна будет помощь - обращайтесь. Мы общались только на эту тематику", - сказала она.

По ее словам, после этого ей предложили подать свое резюме на главу Минздрава, и другого общения с Радуцким не было.

"Никакой другой информации или договоренностей я не получала и не проводила", - заверила она.

Уточняя, почему Радуцкий назвал ее "своим человеком", Скалецкая переадресовала этот вопрос самому Радуцкому.

Напомним: