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Россия заплатила свой долг перед Советом Европы

Среда, 4 сентября 2019, 13:38

Россия выплатила Совету Европы задолженность за 2017-2018 годы по взносам в бюджет организации.

Об этом заявил генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд в интервью Schweizer Radio und Fernsehen, сообщает "Европейская правда".

"Россия только что полностью выплатила свои невыплаченные взносы. Это радует", - сказал Ягланд.

Он отметил, что эти выплаты не были причиной, по которой в организации стремились вернуть Россию как полноправного члена.

"Мы хотели снова иметь возможность отстаивать интересы российских граждан в РФ", - заявил генсек.

Официальный представитель генерального секретаря Совета Европы Даниэль Хольтген подтвердил ТАСС выплату почти всей суммы задолженности.

"Я могу подтвердить, что деньги за 2018 и 2017 годы (54,7 млн евро) были на 97% перечислены по состоянию на сегодняшнее утро", - сказал он.

26 июня Парламентская ассамблея Совета Европы согласилась вернуть россиян без санкций. Однако ПАСЕ отложила утверждение полномочий РФ до заключения Венецианской комиссии о статусе депутатов Государственной думы РФ, избранных с учетом голосов крымчан.

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Темы: РосcияПАСЕ
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