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В Киеве трое молодчиков покрасили памятник: им грозит до 3 лет тюрьмы

Среда, 4 сентября 2019, 14:03

Источник: полиция Киева

Столичные правоохранители задержали трех человек, которые покрасили в розовый цвет памятник архитектуры на Контрактовой площади.

Дословно: "Молодчики покрасили в розовый цвет фонтан "Самсон". Фигурантов задержали, начато досудебное расследование".

"Следователи квалифицировали данное событие как повреждение объекта культурного наследия, поскольку скульптура-фонтан "Самсон" официально внесена в Государственный реестр недвижимых памятников Украины по категории местного значения". 

 

Детали: Информация о повреждении памятника поступила в полицию около 1 ночи 4 сентября.

Правоохранители, выехавшие на место происшествия, увидели неизвестных лиц, которые начали убегать. Одного из злоумышленников задержали. При себе он имел емкость с веществом, похожим на краску, и кисточки. Впоследствии юноша сообщил полицейским имена своих товарищей.

Задержанным от 21 до 27 лет.

Выяснилось, что к преступлению они готовились заранее. 

 

Уголовное производство начато по ч. 2 ст. 298 (Незаконное проведение поисковых работ на объекте археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия) УК.

Задержанным грозит до 3 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Украинская правда
Темы: Киевполиция
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