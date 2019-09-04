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В Турции убита украинка

Среда, 4 сентября 2019, 14:26

В турецкой Анталии нашли убитой 42-летнюю украинку.

Об этом пишет "Укринформ" со ссылкой на местное издание Yeni Alanya.

Тело женщины было найдено в парке Муратпаша.

Отмечается, что в ходе расследования выяснилось, что 42-летняя украинка познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним спиртные напитки в парке, после чего пара уединилась с трансформаторной будкой. Позже женщину, которую подозревают в занятии проституцией, была найдена мертвой.

Турецкая полиция впоследствии задержала мужчину, который находился с украинкой незадолго до ее смерти. У него нашли украшения женщины. Мужчину задержали по обвинению в убийстве и ограблении.

Темы: Турция
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