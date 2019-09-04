Бывшие чиновники финансировали "ДНР", продавая лекарства – СБУ

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Среда, 4 сентября 2019, 15:05

Источник: СБУ.

Служба безопасности Украины блокировала в Киеве и Днепре "механизм финансирования" террористической деятельности так называемой "ДНР" путем реализации лекарственных средств.

Детали: Оперативники спецслужбы установили, что с 2015 года фигуранты производства, часть которых были высокопоставленными чиновниками до 2014 года, создали несколько аптечных сетей. Они были зарегистрированы и действовали как на подконтрольной украинской власти территории, так и на территории ОРДО.

Используя реквизиты банковских учреждений, действующих на временно оккупированных территориях, вопреки действующему законодательству Украины, злоумышленники систематически перечисляли средства в "налоговые" органы псевдореспублики "ДНР".

Правоохранители провели обыски по месту проживания и работы фигурантов дела в Киеве и Днепре, во время которых изъяли наличные средства, слитки драгоценных металлов и другие ценности на сумму более 5 миллионов гривен.

 

Обнаружены также мобильные телефоны с перепиской о проведении незаконной деятельности, компьютеры и серверное оборудование, на которых хранятся данные о деталях функционирования механизма, документация финансово-хозяйственного характера, свидетельствующая о взаимодействии фигурантов с представителями "ДНР", а также документы об операциях по выводу средств подконтрольных предприятий в теневой оборот.

 

Руководителю аптечных сетей сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога.

Ведется следствие, устанавливаются другие лица, причастные к финансовой афере.

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Темы: СБУ ДНР


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