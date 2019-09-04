Лето прощается: жару сменит осенняя прохлада, задождит

Источник: Интерфакс-Украина, Гидрометцентр

5 сентября погоду на большей части территории Украины будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса.

Детали: В большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

В Киеве – без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

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6 сентября ночью в Крыму, Приазовье, днем на севере Левобережья и в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 25-30°, в северных и Винницкой областях 22-27°.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

4 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Напомним: