Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лето прощается: жару сменит осенняя прохлада, задождит

Среда, 4 сентября 2019, 15:19

Источник: Интерфакс-Украина, Гидрометцентр

5 сентября погоду на большей части территории Украины будет определять прохладная, умеренно влажная воздушная масса.

Детали: В большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях, а также в Крыму местами пройдет кратковременный дождь с грозой. На остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западной части и северных областях ночью 8-13°, днем 20-25°; на остальной территории ночью 11-16°, на побережье морей до 18°, днем 23-28°.

В Киеве – без осадков. Ветер северный, северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 11-13°, днем 22-24°.

Читайте также: Украину накроет гроза

6 сентября ночью в Крыму, Приазовье, днем на севере Левобережья и в центральных областях местами кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных областях ночью 8-13°, днем 19-24°; на остальной территории ночью 10-15°, на побережье морей до 18°, днем 25-30°, в северных и Винницкой областях 22-27°.

В Киеве – без осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 23-25°.

4 сентября в 9 часов утра температура воды в Черном и Азовском морях была 22-25°, в Днепре в пределах Киева 21°.

Напомним: 

  • По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 5 сентября самая высокая температура днем была +30,5 в 2008 году, самая низкая ночью +3,3 в 1901, 1906 гг.

Темы: Украинапогода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Украина
Россия дополнительно заминировала подходы к украинским портам - Белый дом
Украинское контрнаступление достигло успеха на 3 направлениях – ISW
Польша угрожает "закрыть" границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: