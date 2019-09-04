Послы ЕС одобрили продолжение персональных санкций против России

Комитет постоянных представителей ЕС (Coreper) принял решение продлить на полгода индивидуальные санкции против России.

Об этом сообщил посол Украины в ЕС Николай Точицкий, передает "Европейская правда".

"На первом заседании после летнего перерыва Coreper согласовал продление антироссийских санкций до марта 2020 года. Поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины остаются неизменными приоритетами повестки дня ЕС. Рассчитываю, что этот курс будет продолжен и новым руководством институтов ЕС", - написал он в Twitter.

На І-му засіданні після літньої перерви Корепер погодив продовження антирос. санкцій до березня 2020р. Підтримка суверенітету і терит. цілісності 🇺🇦 залишаються незмінними пріоритетами порядку денного ЄС. Розраховую, що цей курс буде продовжений і новим керівництвом інституцій ЄС pic.twitter.com/MpsYSATwli — Mykola Tochytskyi (@tochytskyi) September 4, 2019

Санкции были впервые введены в 2014 году в виде запрета на въезд и замораживания активов. До марта список включал 153 человека и 40 компаний.

Во время последнего продления решения о санкциях ЕС включил в этот перечень 8 россиян, причастных к инциденту 25 ноября прошлого года в районе Керченского пролива, в результате которого были захвачены украинские корабли и моряки.

Європейська правда