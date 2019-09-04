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Четверть украинцев утверждают, что взятка стала нормой их жизни

Среда, 4 сентября 2019, 16:58

Источник: Укринформ

25% украинцев во время опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" по оценке населением Украины качества предоставления административных услуг, назвали взятку нормой своей жизни.

Прямая речь директора фонда Ирины Бекешкиной: "Когда мы спрашивали, почему люди дают взятки, например, 25% считают, что это уже норма нашей жизни. Поэтому с этим явлением надо бороться, но надо еще бороться и в мозгах наших людей".

Детали: Согласно материалам исследования, 32,1% респондентов считают, что люди дают взятки чтобы быстрее решить проблемы, а 19,7% назвали причиной требование взятки.

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8,8% опрошенных признались - они или их родственники неоднократно в течение года давали взятки за получение административных услуг.

Прямая речь Бекешкиной: "Признание факта дачи взятки осталось на прежнем уровне - 10,7% ранее и 8,8% сейчас - 2% разницы. С точки зрения социологии это не так много. Но если сравнить с масштабами дачи взятки за другие услуги в других инстанциях, думаю, это плохо, но не является вопиющей цифрой по сравнению с другими".

Соцопрос проводился с 12 по 17 июля 2019 года.

Опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Предыстория:

  • По данным аналогичного исследования, проведенного в декабре 2014 года и ноябре 2015 года, 10,7% и 11,5% респондентов соответственно утвердительно заявили о том, что им или членам их семей приходилось давать взятку за получение административных услуг.

Темы: взяткаопросукраинцы
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