Гончарук разрушил перегородки в Кабмине: Теперь на самокате можно кататься

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Среда, 4 сентября 2019, 17:47

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука, "Правительственный портал".

Дом правительства стал более открытым, исчезли перегородки между этажами.

Прямая речь Гончарука: "Мы сейчас активно дискутируем со службами безопасности, насколько открытым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Что уже удалось сделать: мы убрали перегородки между этажами. Тем, кто бывает в доме правительства, больше не нужно ходить зигзагами, бродить по лабиринтам. Теперь здесь все просто и прозрачно. На самокате можно кататься".

Детали: Премьер обещает, что результаты открытости можно будет увидеть в течение ближайших недель.

Почему это важно: До сих пор в доме правительства действовала система многоуровневых доступов к различным этажам, которая зависела от должности работника. В Правительстве говорят, что полную свободу передвижения в доме были только высшие должностные лица.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Гончарук Кабинет министров


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