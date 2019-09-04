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Гончарук разрушил перегородки в Кабмине: Теперь на самокате можно кататься

Среда, 4 сентября 2019, 17:47

Источник: брифинг премьер-министра Алексея Гончарука, "Правительственный портал".

Дом правительства стал более открытым, исчезли перегородки между этажами.

Прямая речь Гончарука: "Мы сейчас активно дискутируем со службами безопасности, насколько открытым можно сделать правительственное здание, двор и все остальное. Что уже удалось сделать: мы убрали перегородки между этажами. Тем, кто бывает в доме правительства, больше не нужно ходить зигзагами, бродить по лабиринтам. Теперь здесь все просто и прозрачно. На самокате можно кататься".

Детали: Премьер обещает, что результаты открытости можно будет увидеть в течение ближайших недель.

Почему это важно: До сих пор в доме правительства действовала система многоуровневых доступов к различным этажам, которая зависела от должности работника. В Правительстве говорят, что полную свободу передвижения в доме были только высшие должностные лица.

Отметим, что специальный уровень доступа был нужен только на восьмой этаж и небольшую часть седьмого, где находится кабинет премьер-министра.

Что произошло ранее: Новый премьер-министр сообщил, что отныне заседания правительства будут закрытыми для журналистов, чтобы "не превращать их в шоу". Он планирует выходить на брифинги по окончании заседаний и информировать о принятых решениях.

Валентина Романенко, УП
Темы: ГончарукКабинет министров
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