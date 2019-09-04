ОПЗЖ показала своих официальных доноров

Во втором квартале 2019 партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" финансировали Сергей и Юлия Левочкина, Марина и Григорий Суркисы, братья Козаки, Нестор Шуфрич и десяток предпринимателей из Бердянска, связанных с нардепом Александром Пономаревым.

Об этом говорится в исследовании Движением Честно финансового отчета партии за II квартал.

В течение квартала партия получила 61,9 миллиона гривен взносов. Из них 45 млн - от физических лиц и 16,9 миллиона - от юридических.

Впоследствии политсила потратила почти 11 млн на денежные залоги в ЦИК и еще 26 млн в июне перевела на счет своего избирательного фонда.

Таким образом, Левочкин, Суркисы, Казаки и Шуфрич фактически профинансировали избирательную кампанию партии. Собирая средства на текущий счет, а не на избирательный, ОПЗЖ смогла избежать обнародования имен доноров своей кампании в промежуточном финансовом отчете, который подается за неделю до выборов.

И только сейчас, когда ОПЗЖ представила отчет за второй квартал, стали известны имена части спонсоров ее избирательной кампании. Имена еще части доноров будет указано в отчете за третий квартал 2019 года.

Наименьший вклад от физического лица на счет партии составлял 1000 гривен, однако большинство поступлений превышало 100 000. Немало платежей от разных людей было на 1,6 миллиона гривен - максимально возможный вклад от физического лица.

По 1,6 миллиона дали Нестор Шуфрич, седьмой номер в партийном списке на парламентских выборах, десятый номер Тарас Козак и его брат Богдан Козак, 1,5 миллиона пожертвовал пятый номер в списке ОПЗЖ Сергей Левочкин, а его сестра Юлия Левочкина, которая в списке находилась под номером 21, передала партии еще 1,7 миллиона гривен.

Григорий Суркис, 17-й номер в списке, дал 1,5 миллиона гривен, его племянница Марина Суркис перечислила еще 1,5 миллиона. В общем 14,5 тысячи гривен отдал Андрей Алешин, номер 55 в списке.

1,6 миллиона передал третий номер в списке ОПЗЖ Виктор Медведчук, однако 1,3 миллиона партия ему вернула.

При этом 15,4 миллиона гривен на счет ОПЗЖ прислали люди, зарегистрированные в городе Бердянск Запорожской области. Это более 30% всех вкладов физических лиц. Более половины бердянских доноров так или иначе связана с нардепом Александром Пономаревым.

Пономарев - фигурант антикоррупционных расследований. Большинство бердянских спонсоров партии имеют отношение к этим антикоррупционным делам.

Александр Пономарев был депутатом ВРУ 7-го и 8-го созывов. В 2014-м избирался в том же 78-м округе как самовыдвиженец. Входил в депутатскую группу "Воля народа".

В финансовом отчете также отмечено расходы ОПЗЖ течение II квартала. Среди них значительное количество переводов в ЦИК по регистрации партии (4,2 миллиона гривен) и 155 кандидатов-мажоритарщиков от нее (всего около 6,5 миллиона гривен).

25,9 миллиона гривен партия перечислила в свой избирательный фонд во время парламентских выборов. Эти расходы являются в финансовом отчете об использовании средств избирательного фонда, но отсутствуют в финотчете партии за II квартал.

Однако ОПЗЖ имеет и незадекларированные расходы. Так, ни в текущем отчете партии, ни в отчете об избирательной кампании нет расходов на рекламу в соцсетях. Речь идет как минимум о 1,5 миллиона гривен, потраченных на продвижение рекламы на страницах списочников политсилы, партийных страниц и со страницы "Бойко-премьер", которая была основной страницей кампании по популяризации ОПЗЖ.

Очевидно, что нет в Финотчете и расходов на так называемую "джинсу" - скрытую рекламу, подается телеканалами как новостные сюжеты. Речь идет, в частности, о новостной блок на телеканале "Интер", где системно пиарили ОПЗЖ и ее лидера Юрия Бойко.

По подсчетам Движения ЧЕСТНО, согласно мониторингу телерекламы, ОПЗЖ в отчете об использовании средств избирательного фонда отметила меньшую сумму расходов на телерекламу, чем должна была бы иметь по официальным расценкам телеканала.

Даже без учета расходов на досрочную агитацию, расходы из избирательного фонда партии были на 14 млн ниже фактических. В частности, отличалась стоимость выхода роликов ОПЗЖ в эфире "Интера": политсила передала канала из избирательного фонда 20,4 миллиона, тогда как общая стоимость показов, зафиксированных мониторингом, составляет 34,5 миллиона.

Заметим, что расходы партии на рекламу на других телеканалах совпадают или незначительно отличаются в обоих источниках (данные мониторинга и финотчета).

"Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), которая заняла второе место на парламентских выборах, официально потратила во время кампании 58,5 миллиона гривен. Больше всего средств партия направила на рекламу на телевидении. За нее ОПЗЖ заплатила 46,8 миллиона гривен. Это 80% всех расходов на кампанию.

Напомним: