В Ровенской области 60 односельчан устроили драку за церковь

2441 просмотр
Среда, 4 сентября 2019, 23:06

Источник: полиция Ровенской области 

В селе Малинск Березновского района Ровенской области подрались 60 представителей религиозных общин – 11 человек получили телесные повреждения.

Детали: 3 сентября утром прихожане Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на дверях церкви, чтобы в храме провести богослужение. 

Вблизи церкви произошла драка между представителями двух религиозных общин с участием примерно 60 человек. 11 местных жителей получили травмы. 

 

Следователи открыли уголовное производство по статье 356 УК (самоуправство). 

В рамках досудебного расследования полиция изъяла документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на церковь.

Следователи квалифицировали драку по ч.1 ст.125 УК (умышленные легкие телесные повреждения). Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Ровенская область


powered by lun.ua
Материалы по теме
На Ровенщине из-за непогоды погиб человек 9 августа 2019, 12:16
Президент убрал еще трех глав ОГА с руководящих должностей 24 июня 2019, 14:00
В саду крестьянина нашли один из крупнейших в Украине складов боеприпасов 11 июня 2019, 18:26
Все новости
Главные новости
Евродепутаты призвали Зеленского не обменивать фигуранта MH17 Цемаха
Экс-гендиректор "Укроборонпрома" вывел "Укрспецэкспорт" из-под контроля концерна – СМИ
Зеленский внес в Раду закон о наказании за янтарь
Кличко говорит, что Кабмин пытается ввести прямое президентское правление в Киеве
Все новости
ted

Попробуйте что-то новое на протяжении следующих 30 дней – и не пожалеете

мнение

Можно ли венчаться в високосный год?

читай!

Как прочитать 100 книг в год? Практические советы

Поиск по сайту
Архив
Весь архів