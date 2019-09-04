В Ровенской области 60 односельчан устроили драку за церковь

Источник: полиция Ровенской области

В селе Малинск Березновского района Ровенской области подрались 60 представителей религиозных общин – 11 человек получили телесные повреждения.

Детали: 3 сентября утром прихожане Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на дверях церкви, чтобы в храме провести богослужение.

Вблизи церкви произошла драка между представителями двух религиозных общин с участием примерно 60 человек. 11 местных жителей получили травмы.

Следователи открыли уголовное производство по статье 356 УК (самоуправство).

В рамках досудебного расследования полиция изъяла документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на церковь.

Следователи квалифицировали драку по ч.1 ст.125 УК (умышленные легкие телесные повреждения). Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.