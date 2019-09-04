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В Ровенской области 60 односельчан устроили драку за церковь

Среда, 4 сентября 2019, 23:06

Источник: полиция Ровенской области 

В селе Малинск Березновского района Ровенской области подрались 60 представителей религиозных общин – 11 человек получили телесные повреждения.

Детали: 3 сентября утром прихожане Ровенской епархии ПЦУ срезали замки на дверях церкви, чтобы в храме провести богослужение. 

Вблизи церкви произошла драка между представителями двух религиозных общин с участием примерно 60 человек. 11 местных жителей получили травмы. 

 

Следователи открыли уголовное производство по статье 356 УК (самоуправство). 

В рамках досудебного расследования полиция изъяла документы, которые, по словам представителей Петро-Павловского прихода Ровенской епархии ПЦУ, подтверждают их право собственности на церковь.

Следователи квалифицировали драку по ч.1 ст.125 УК (умышленные легкие телесные повреждения). Сведения об уголовном правонарушении внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Украинская правда

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Темы: Ровенская область
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