МИД Украины выразило протест венгерскому дипломату

Министерство иностранных дел Украины выразило протест Венгрии из-за заявлений о "гражданской войне" в Украине.

Об этом говорится в комментарии МИД.

В МИД заявили, что представитель правительства Венгрии Тристан Азбей использовал недопустимую риторику в своем выступлении, заявив о "кризисе гражданской войны" в Украине.

В связи с этим заявлением в МИД Украины вызвали временного поверенного в делах Венгрии в Украине Кристину Марфи. Венгерскому дипломату был выражен решительный протест.

"Категорически неприемлемым для Украины является ситуация, когда высокие должностные лица соседнего государства называют продолжающуюся с 2014 года вооруженную российскую агрессию против Украины "гражданской войной", — заявили в МИД.

В дипломатическом ведомстве отметили, что Венгрия, как член ЕС и НАТО, должна придерживаться официальной позиции относительно российской агрессии против Украины.