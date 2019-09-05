Группа украинцев угрожала совершить теракт в Варшаве — польская полиция 

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Четверг, 5 сентября 2019, 01:52

Польская полиция задержала трех граждан Украины – двух мужчин и женщину, которые на записанном видео в Интернете угрожали совершить в Варшаве теракт.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря польской полиции сообщает Укринформ.

"Благодаря быстрому и очень хорошему взаимодействию отделов, которые противодействуют киберпреступности главного управления полиции и полиции Варшавы, а затем криминалистов, мы подробно установили место нахождения этих лиц", - заявил Цярка.

Он добавил, что они были задержаны подразделением криминальной полиции в рамках действий по обеспечению безопасности международных мероприятий, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, состоявшихся 1 сентября в Варшаве.

Представитель полиции сообщил, что в месте пребывания граждан Украины было обнаружено оружие, которое передано на экспертизу. По предварительной информации, это оружие не является огнестрельным. Полиция допросила задержанных лиц.

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Темы: Польша


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