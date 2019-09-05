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Иран заявил, что активизирует ядерную деятельность и дает Европе еще два месяца

Четверг, 5 сентября 2019, 06:18
Иран заявил, что активизирует ядерную деятельность и дает Европе еще два месяца

Президент Ирана Хасан Роухани предупредил, что его страна может сделать "важный шаг" по отказу от своих обязательств по ядерному соглашению с мировыми державами. 

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Роухани подчеркнул, что Тегеран даст Европе еще два месяца, чтобы спасти сделку, поскольку вряд ли стороны достигнут договоренности "сегодня или завтра".

На заседании правительства Роухани также заявил, что Иран объявит "третий шаг" по сокращению обязательств и таким образом активизирует ядерную деятельность.

Он добавил, что этот шаг "будет иметь чрезвычайные последствия".

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Темы: Иран
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