Палата общин парламента Британии пытается отсрочить Brexit до 31 января

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Четверг, 5 сентября 2019, 06:38

Палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход страны из состава Евросоюза (Brexit), запланированный на 31 октября. 

Об этом сообщает Reuters.

Нормативный акт о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Далее документ должна рассмотреть палата лордов.

5 сентября законопроект передадут на одобрение в Палату лордов. Если члены Верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.

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Темы: Британия


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