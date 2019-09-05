Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Палата общин парламента Британии пытается отсрочить Brexit до 31 января

Четверг, 5 сентября 2019, 06:38
Палата общин парламента Британии пытается отсрочить Brexit до 31 января

Палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход страны из состава Евросоюза (Brexit), запланированный на 31 октября. 

Об этом сообщает Reuters.

Нормативный акт о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Далее документ должна рассмотреть палата лордов.

5 сентября законопроект передадут на одобрение в Палату лордов. Если члены Верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин.

Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.

Темы: Великобритания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Все новости...
Великобритания
В Англии начинается забастовка старших врачей: пациентов предупредили о серьезных перебоях
Глава МИД Британии призвал оставить его на посту на фоне слухов о назначении в Минобороны
В парламенте Британии хотят наказать главу оборонного комитета, который вдруг похвалил талибов
Последние новости
13:45
В Днепре во время тревоги прогремели взрывы - СМИ
13:37
В Грузии выписали штраф и возбудили дело за сожжение флага ЕС
13:20
фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре
13:15
Количество мошенничества на соцсетях значительно уменьшилось за последние 10 дней
13:03
В УГКЦ не будут благословлять однополые пары - глава церкви
12:52
ОВА: россияне массированно атаковали ракетами Кировоградщину, работала ПВО
12:43
Посол похвалил правительство Шольца за помощь Украине
12:29
Зеленский ввел санкции против более 50 человек и 140 компаний
12:20
У Орбана обвинили правительство Туска в связях с "империей Сороса"
12:11
В Tesla рассматривают Cybertruck как массовый автомобиль
Все новости...
Реклама: