Палата общин парламента Британии пытается отсрочить Brexit до 31 января
Палата общин Великобритании одобрила законопроект, обязывающий правительство отсрочить выход страны из состава Евросоюза (Brexit), запланированный на 31 октября.
Об этом сообщает Reuters.
Нормативный акт о переносе Brexit поддержали 327 парламентариев, против высказались 299. Далее документ должна рассмотреть палата лордов.
5 сентября законопроект передадут на одобрение в Палату лордов. Если члены Верхней палаты внесут в документ свои поправки, нужно будет их одобрение Палатой общин.
Отмечается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон раскритиковал принятие законопроекта и заявил, что 15 октября должны быть проведены внеочередные выборы.
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