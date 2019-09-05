Беларусь усиливает охрану границы с Украиной: оружие "гуляет"

Источник: "Интерфакс-Запад".

Беларусь укрепляет охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия из Украины.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась в интервью телеканалу "Беларусь-1": "Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями.

Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями – неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска.

Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседними государствами".



По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины.

Прямая речь: "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно".