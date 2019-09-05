Беларусь усиливает охрану границы с Украиной: оружие "гуляет"
Источник: "Интерфакс-Запад".
Беларусь укрепляет охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия из Украины.
Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась в интервью телеканалу "Беларусь-1": "Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями.
Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями – неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска.
Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседними государствами".
По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины.
Прямая речь: "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно".
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