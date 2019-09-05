Беларусь усиливает охрану границы с Украиной: оружие "гуляет"

Источник: "Интерфакс-Запад".

Беларусь укрепляет охрану государственной границы для недопущения нелегального ввоза оружия из Украины.

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Станислав Зась в интервью телеканалу "Беларусь-1": "Мы не закрываем пункты пропуска с Украиной, наоборот, их совершенствуем и развиваем. Мы рады всем гостям, которые приходит с добрыми намерениями.

Но, вместе с тем, мы выставляем жесткий заслон для тех, кто приходит с другими целями – неправомерными. Для этого укрепляется граница, то, что находится за пунктами пропуска.

Это не какая-то чрезвычайщина, это нормальный процесс – выстраивание государственной границы с соседними государствами".



По словам госсекретаря, Минск учитывает риски, которые исходят с территории Украины.

Прямая речь: "Сколько тысяч единиц оружия в свободном доступе? Ведь это оружие где-то гуляет. Во-вторых, и у нас есть люди, которые желали бы воспользоваться этим оружием и заполучить его. Мы должны жестко пресекать такие устремления. В нашу страну оружие попадать не должно".

Что этому предшествовало: 3 сентября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск был вынужден закрыть "наглухо" границу с Украиной из-за потока оружия:

"Еще больше, чем с Североатлантическим блоком, который для нас всегда, с давних времен, якобы казался врагом номер один... хлынул поток оружия. Ну, а там где оружие в руках у обычных людей и особенно… националистически настроенных – жди терроризма".

Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на это ответил: "В течение последних лет мы неоднократно слышали с белорусской стороны заявления о потоке нелегального оружия, который якобы идёт из Украины. При этом украинская сторона ни разу не получила этому подтверждения".

По его словам, за 8 месяцев 2019 года на границе с Беларусью украинские пограничники выявили 38 единиц оружия:

"Эта цифра в разы меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Необходимо отметить, что из этих 38 единиц 20 следовали именно на въезд в Украину, т.е. их пытались провезти именно с территории Беларуси".

Демченко добавил, что из остальных 18 единиц оружия, которые пытались вывезти на территорию Беларуси из Украины, только одна единица является огнестрельным оружием, остальные же – охотничьим, газовым, холодным или пневматическим.

"Украинские пограничники постоянно осуществляют меры безопасности, чтобы не допустить перемещения оружия или взрывоопасных предметов. Такие меры проводятся, в том числе, и на границе с Беларусью", – заверил Демченко.