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МИД направил ноту протеста Боснии из-за заявления Додика о "российском Крыме"

Четверг, 5 сентября 2019, 11:21

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с высказываниями члена президиума Боснии и Герцеговины Милорада Додик о якобы принадлежности России оккупированного Крыма.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление размещено на сайте МИД.

Додик дал интервью изданию "Русский репортер", в котором сказал: "У меня вопрос: а разве Крым не часть России? Для меня это Россия, а что касается других ... Босния вряд ли сможет признать, ведь необходим не только мой голос".

В МИД заявили, что воспринимают указанные высказывания Додика как выражение его собственного видения ситуации.

"МИД Украины ценит официальную позицию коллегиальной Президиума Боснии и Герцеговины по поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины", - отметили в министерстве.

Додик также заявил о намерении посетить Крым и в МИД Украины напомнили, что поездки иностранных должностных лиц без согласования с украинской стороной являются откровенным нарушением украинского законодательства и международного права.

"В связи с указанным заявлением и намерением М.Додика посетить временно оккупированную АРК, в МИД Боснии и Герцеговины отправлена нота протеста", - заявили в министерстве.

Темы: КрымМИДБосния
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